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"Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что Москва была не готова к конфликту между главарями группировки "ЛНР" в оккупированном Луганске. В итоге пришлось прибегнуть к военной силе.
"Они (в Кремле – ред) не смогли продиагностировать начало этого конфликта, несмотря на прослушку, наблюдение, непосредственное присутствие людей с большими звездами на погонах на этой территории, - заявил Пономарев в интервью "Апострофу". -Это застало Москву врасплох, они этого не видели. Во-вторых, они не смогли быстро урегулировать эту историю, не смогли добиться того, чтобы стороны откатились на исходные позиции, они были вынуждены прибегать ко внешней военной силе для того, чтобы остановить эту историю. Пришли войска из ДНР в ЛНР для того, чтобы всё это дело гасить".
Пономарев также отметил, что подобное вмешательство могло ухудшить отношения между жителями оккупированных Донецка и Луганска.
"Между луганскими и донецкими есть проблемы во взаимоотношениях. Поэтому когда соседи приходят с военной техникой – это не супер позитивно воспринимается жителями самого города Луганска", - сообщил бывший нардеп.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, возможно, вернется в Луганск в новом статусе.
Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который ранее получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
2 декабря Пасечник выступил с заявлением о России.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, оккупанты, ОРЛО
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