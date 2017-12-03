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В ОРЛО случилось шесть огненных ЧП
В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 6 пожаров. Есть пострадавшие.
В поселке Белое (Лутугинский район) на ул. Островского в результате короткого замыкания электропроводки пожаром повреждены холодильник, телевизор, 2 стола, тумбочка, стены на пл. 4 кв. м в летней кухне.
В г. Стаханов (Кадиевка) на ул. Юных Ленинцев в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц пожаром уничтожен мусор на пл. 4 кв. м, повреждены стены на пл. 2 кв. м в шахте лифта жилого дома.
В Луганске произошло два пожара: на ул. 1-я Славянская в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожен жилой дом на пл. 40 кв.; на кв. Комарова в результате неосторожного обращения с огнем квартиросъёмщицы пожаром повреждена кухонная мебель на пл. 1 кв. м в квартире жилого дома, пострадали женщина и ребенок.
В Алчевске на пр. Металлургов в результате короткого замыкания электроприбора пожаром повреждены домашние вещи на пл. 1 кв. м в квартире жилого дома.
В с. Степное (Славяносербский район) на ул. Школьная в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожены покрытие на пл. 3 кв. м, солома 0,3 т, повреждено перекрытие на пл. 3 кв. м в сарае.
Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, ОРЛО
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