Взрывы на Луганщине: опубликованы данные представителей ОБСЕ

03.12.2017 13:50

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), в Луганской области зафиксированы нарушения режима прекращения огня. В прошлый отчет о них не сообщалось.



Среди прочего, наблюдатели зафиксировали 25 взрывов. Все они произошли вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря в подконтрольном правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска). Так, команда СММ слышала 11 взрывов неопределенного происхождения примерно в 10–15 км к юго-востоку и 14 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии примерно в 8–10 км к юго-западу.