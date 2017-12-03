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Взрывы на Луганщине: опубликованы данные представителей ОБСЕ
03.12.2017 13:50
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), в Луганской области зафиксированы нарушения режима прекращения огня. В прошлый отчет о них не сообщалось.
Среди прочего, наблюдатели зафиксировали 25 взрывов. Все они произошли вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря в подконтрольном правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска). Так, команда СММ слышала 11 взрывов неопределенного происхождения примерно в 10–15 км к юго-востоку и 14 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии примерно в 8–10 км к юго-западу.
Теги: Донбасс, артиллерия, взрывы, Попасная, СММ ОБСЕ
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