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В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления
04.12.2017 12:48
4 декабря из-за аварии на водоводе в Луганске прекращена подача воды на ряд объектов: областную клиническую больницу, первую городскую больницу, психиатрическую больницу, дом престарелых, госпиталь ветеранов, котельные, а также жителям поселка Видное.
Авария произошла на изношенном водоводе диаметром 300 мм в квартале 50 лет Обороны Луганска.
Оставшиеся в городе специалисты "Лугансквода" планируют сегодня к 16.00 закончить ремонт возобновить в полном объеме водоснабжение пострадавших районов.
Источник: http://www.citynews.net.ua
Теги: Донбасс, Луганск, вода
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