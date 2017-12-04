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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления

04.12.2017 12:48
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4 декабря из-за аварии на водоводе в Луганске прекращена подача воды на ряд объектов: областную клиническую больницу, первую городскую больницу, психиатрическую больницу, дом престарелых, госпиталь ветеранов, котельные, а также жителям поселка Видное.

Авария произошла на изношенном водоводе диаметром 300 мм в квартале 50 лет Обороны Луганска.

Оставшиеся в городе специалисты "Лугансквода" планируют сегодня к 16.00 закончить ремонт возобновить в полном объеме водоснабжение пострадавших районов.

 

Источник: http://www.citynews.net.ua 



Теги: Донбасс, Луганск, вода
 
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