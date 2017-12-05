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Главная елка «ЛНР»: Луганск готовится к Новому году
В неподконтрольном Луганске к Новому году будут работать около 40 елочных базаров, а у главной елки будут новые украшения. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал «глава администрации» города Манолис Пилавов, передает dnews.dn.ua.
«В этом году мы уже дали разрешение и более 40 елочных базаров будут работать в городе. Кроме того, в этом году мы сумели изыскать возможность и приобрели новые гирлянды на нашу центральную елку, потому что более 10 лет мы гирлянды не меняли. Мы их каждый год ремонтировали, паяли, а на открытии елки стоим и когда говорят: "Елочка, зажгись", – боялись, что не зажжется», – рассказал он.
По его словам, также в этом году на главной елке заменят украшение макушки. «В прошлом году было непонятно что наверху. В этом году мы заказали и приобрели уже звезду. Поэтому я приглашаю луганчан и гостей на открытие елки. Мы постараемся сделать это очень красочно, и сделаем это с фейерверком», – пообещал «мэр».
Кроме того, жителям Луганска обещают театрализованные представления, концерт и фейерверк.
Теги: Донбасс, Луганск, концерт, фейерверк, гирлянда, Новый год, ЛНР, елки
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