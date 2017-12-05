Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей

05.12.2017 17:45

В интернете обнародовали фотографии, на которых зафиксированы последствия обстрела боевиками "ЛНР" населенного пункта Врубовка, расположенного в 15 километрах от фронта. Соответствующие снимки размещены на странице "Отдельная горно-штурмовая бригада", передает apostrophe.ua.

"Вчера вечером, в 22:00, произошло то, от чего прифронтовые жители уже начали отвыкать. Тяжелая артиллерия "армии" ОРДЛО нанесла удар по мирному населенному пункту Врубовка, что находится в 15 километрах от фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел мирных жителей не был случайностью.

"Это был методический обстрел калибром 152 мм в течение 20 минут. Размеренно, снаряд за снарядом, они гладили село, которое, по нынешним меркам, находится в достаточно глубоком тылу. Более десятка осколочно-фугасных "подарков" легли непосредственно в жилую зону и на железнодорожный переезд, рядом с которым находится пассажирская станция "Венгеровка", - добавили в бригаде.

Уточняется, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.