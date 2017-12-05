- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО10:59
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря10:08
"Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого
Члены террористической организации "ЛНР" открыли мемориальную доску в честь Геннадия Цыпкалова, так называемого председателя "совмина ЛНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Новая "власть" сегодня на "доме правительства" в Луганске открыла памятную доску Геннадию Цыпкалову, которого убили "сотоварищи" при инсценировке "госпереворота" осенью прошлого года, передает "Диалог.UA".
На мероприятии был замечен Алексей Карякин, первый "глава народного совета", которому пришлось сбежать из "ЛНР" по причине конфликта с экс-главарем "республики" Игорем Плотницким. По словам Игоря Корнета, "министра МВД", открытием мемориальной доски боевики "вернули честное имя боевому товарищу".
Ранее Корнет заявил, что Цыпкалов не покончил жизнь самоубийством, а умер "на подвале" от пыток. После этого в "генпрокуратуре" появился следователь, который вел дело Цыпкалова. Он подтвердил, что Цыпкалов умер от пыток, а именно был удушен.
До недавней "смены власти" в "ЛНР" в ходу была версия о том, что Цыпкалов совершил суицид, потому как осознал, насколько глубоки его преступные деяния.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, мемориальная доска, ЛНР, боевики, Плотницкий
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Террористы поймали инвалида, объявив, что он «агент СБУ»
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Google выпустила облегченную версию Android16:40
- Какой "гений" планировал эту провальную операцию? Казанский возмущен тем, что спецслужбы не удержали Саакашвили и не пресекли хаос в Киеве16:30
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Активисты вытащили Саакашвили из заблокированного авто в Киеве: первые слова политика. ВИДЕО15:10
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО14:29
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Горловку заполонили "странные военные"
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения