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Архив - Луганская область

Горел Алчевск

08.12.2017 08:49
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Горел Алчевск

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) был ликвидирован один пожар. Произошел он в Алчевске.

В кухне квартиры жилого дома по ул. Гмыри, 6, в результате короткого замыкания электропроводки, пожаром были поврежден холодильник и стены на площади 6 кв. м.

Убыток и сумма спасенного имущества устанавливаются, сообщают представители местных "МЧС" пророссийской группировки "ЛНР".



Теги: Донбасс, Алчевск, пожар, ОРЛО
 
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