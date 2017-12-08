Горел Алчевск

08.12.2017 08:49

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) был ликвидирован один пожар. Произошел он в Алчевске.



В кухне квартиры жилого дома по ул. Гмыри, 6, в результате короткого замыкания электропроводки, пожаром были поврежден холодильник и стены на площади 6 кв. м.



Убыток и сумма спасенного имущества устанавливаются, сообщают представители местных "МЧС" пророссийской группировки "ЛНР".