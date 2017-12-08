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КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), Миссия продолжала фиксировать длинные очереди на контрольном пункте въезда-выезда возле Станицы Луганской.
В 12:50 на блокпосте, расположенном на подконтрольной правительству стороне к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели очередь из примерно 400 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также около 200 пешеходов, ожидавших прохода в противоположном направлении.
На информационном стенде и на контейнере Международного комитета Красного Креста (МККК) наблюдатели видели объявление на русском языке с надписью: "ВНИМАНИЕ!!! 9–10 декабря планируется закрыть пункт пропуска "Станица Луганская". Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась провести ремонтные работы на мосту в пункте пропуска в Станице Луганской (Луганская область) при условии соблюдения режима тишины".
Кроме того, возле правительственного блокпоста и контейнера МККК команда СММ также видела громкоговорители и слышала, как на русском языке повторялось объявление о том, что "мост будет закрыт 9 и 10 декабря".
В 09:10 на блокпосте, расположенном на подконтрольной "ЛНР" стороне к югу от моста, наблюдатели видели очередь из примерно 2 000 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также около 300 пешеходов, ожидавших прохода в противоположном направлении. В 12:30 на том же блокпосте они видели очередь из примерно 1 500 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы. Пребывая на блокпосте, наблюдатели также видели грузовик с деревянными стройматериалами и шестью рабочими.
Напомним, что Луганская областная государственная администрация сообщила о намерении украинской стороны попытаться 9 декабря в очередной раз начать работу КПВВ "Золотое".
Теги: Донбасс, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ, СММ ОБСЕ
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