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Архив - Луганская область

Луганщину спасли от новых взрывов

08.12.2017 09:39
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Луганщину спасли от новых взрывов

За прошедшие сутки, 7 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 18,2 га местности в Попаснянском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах подконтрольной части Луганщины.

Обнаружено и изъято 8 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 3 артилерийских снаряда, 2 минометные мины и 3 единицы инженерных боеприпасов, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, Луганская область, мины, снаряды, пиротехники
 
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