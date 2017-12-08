Луганщину спасли от новых взрывов

08.12.2017 09:39

За прошедшие сутки, 7 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 18,2 га местности в Попаснянском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах подконтрольной части Луганщины.



Обнаружено и изъято 8 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 3 артилерийских снаряда, 2 минометные мины и 3 единицы инженерных боеприпасов, сообщает сайт спасателей Луганщины.