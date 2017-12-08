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На Луганщине нашли тело во время пожара

08.12.2017 09:49
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На Луганщине нашли тело во время пожара

Во время тушения пожара в жилом доме по адресу: пгт Белокуракино, улица Украинская, спасатели Луганщины обнаружили мертвого мужчину.

Вызов поступил 7 декабря в 12:53. По прибытию на место происшествия, бойцами 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что в жилом доме происходит горение пола, мебели и домашних вещей. При проведении разведки было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.

Пожар на площади 2 м. кв. был локализован в 13:10 и ликвидирован в 13:43.

Предполагаемая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

К ликвидации привлекались 4 спасателя на пожарной автоцистерне.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, тело
 
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