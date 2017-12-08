Последние новости раздела
- Несмотря на обстрелы, мост у Станицы Луганской намерены ремонтировать10:14
- За месяц донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек09:53
- На Луганщине нашли тело во время пожара09:49
- Луганщину спасли от новых взрывов09:39
- Климкин и Лавров подняли тему заложников09:26
- Зафиксированы обстрелы у шести населенных пунктов Луганщины09:06
- Горел Алчевск08:49
- Линию разграничения яростно штурмуют десятки тысяч человек08:32
- В Луганске сначала пытают до смерти, потом открывают мемориальные доски08:27
- Сводка из зоны АТО: полные данные по обстрелам08:08
На Луганщине нашли тело во время пожара
08.12.2017 09:49
Во время тушения пожара в жилом доме по адресу: пгт Белокуракино, улица Украинская, спасатели Луганщины обнаружили мертвого мужчину.
Вызов поступил 7 декабря в 12:53. По прибытию на место происшествия, бойцами 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что в жилом доме происходит горение пола, мебели и домашних вещей. При проведении разведки было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.
Пожар на площади 2 м. кв. был локализован в 13:10 и ликвидирован в 13:43.
Предполагаемая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.
К ликвидации привлекались 4 спасателя на пожарной автоцистерне.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, тело
Читайте также:
- В Донецкой области из-за пожара 15 человек остались без жилья
- В Артемовске чуть не сгорели два подъезда
- Донбасс "накрыли" заносы и пожары: в реанимации оказался ребенок, а в сугробах - автомобили
- Угрозы населению нет. Пожар в Макеевке потушен
- В Донбассе водитель бензовоза сгорел прямо в машине
- За выходные в Донецкой области погибли трое мужчин
- Несмотря на обстрелы, мост у Станицы Луганской намерены ремонтировать10:14
- Смертельное ДТП на Донетчине: люди погибли на месте10:01
- Появились подробности жуткого обстрела Водяного09:58
- За месяц донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек09:53
- На Луганщине нашли тело во время пожара09:49
- Луганщину спасли от новых взрывов09:39
- Климкин и Лавров подняли тему заложников09:26
- На Донетчине женщина пострадала в огне09:11
- Зафиксированы обстрелы у шести населенных пунктов Луганщины09:06
- Нардеп сообщила жуткие сведения о жизни у линии разграничения08:57
- Несмотря на обстрелы, мост у Станицы Луганской намерены ремонтировать10:14
- Смертельное ДТП на Донетчине: люди погибли на месте10:01
- Появились подробности жуткого обстрела Водяного09:58
- За месяц донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек09:53
- На Луганщине нашли тело во время пожара09:49
- Антикоррупционная битва: в МВФ провели беседу с президентом Украины09:44
- Украинская писательница нашла замену Деду Морозу09:40
- Луганщину спасли от новых взрывов09:39
- Климкин и Лавров подняли тему заложников09:26
- На Донетчине женщина пострадала в огне09:11
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно