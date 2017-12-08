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На Луганщине орудуют "медовые" мошенницы
В Северодонецкий отдел полиции (подконтрольная часть Луганщины) поступило сообщение от 83-летнего местного жителя. Он сообщил, что две женщины украли у него 20 тыс. грн. и 800 долларов.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что вчера примерно в 13:00, к мужчине пришли две женщины, которые предложили пенсионеру приобрести мед. После того как женщины ушли, через некоторое время он заметил, что сбережения, которые он собирал, исчезли.
Полицейские провели отработку района, опросили соседей с целью установления лиц, причастных к совершению преступления (пенсионер вследствие волнения не мог составить фоторобот). Сейчас принимаются исчерпывающие меры по установлению воровок. Им примерно по 40 лет, рост 150-160 см, "ромская" внешность.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины "Кража".
Теги: Донбасс, Северодонецк, кража, полиция, мошенница
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