Несмотря на обстрелы, мост у Станицы Луганской намерены ремонтировать

08.12.2017 10:14

Накануне проведения ремонтных работ мостового перехода, находящегося вблизи КПВВ "Станица Луганская" в направлении неподконтрольной территории, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко встретился с руководителем Северодонецкого филиала Луганского регионального офиса СММ ОБСЕ Томасом Севеном.



Юрий Клименко проинформировал представителей СММ ОБСЕ, что украинская сторона получила подтверждение проведения работ по укреплению деревянной конструкции моста 9-10 декабря, в связи с чем на эти дни работа КПВВ "Станица Луганская" будет приостановлена.



Со своей стороны, Томас Севен сообщил, что СММ ОБСЕ будет мониторить ситуацию с обеих сторон во время проведения ремонтных работ на мосту, а также отметил осведомленность граждан по этому вопросу.



Сторонами было отмечено значительное увеличение количества людей, пересекающих КПВВ "Станица Луганская", - до 10 000 человек в сутки, что также связывают с запланированным прекращением работы пункта пропуска.



Отметим, что обстрелы в районе Станицы Луганской продолжаются. И это может сорвать не только ремонт моста, но и запланированное на 10 декабря разведения в этом районе сил и средств ВСУ и оккупантов Донбасса.