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Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировали пробоину
08.12.2017 14:45
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), наблюдатели зафиксировали повреждения здания вследствие обстрела в с. Новоалександровка (подконтрольная часть Луганщины).
Представители Миссии обнаружили пробоину (длинной 1 м и шириной 0,8 м) в востоко-юго-восточном скате крыши здания бывшей гражданской администрации. Члены патруля определили, что повреждение образовалось недавно вследствие попадания снаряда, выпущенного из безоткатного орудия (СПГ-9) с восточного направления.
По словам 60‑летнего жителя, 5 декабря, около 23:00, он слышал 5 взрывов.
В отчете отмечается, что наблюдатели видели позиции Вооруженных сил Украины примерно в 100 метрах к западу от поврежденного дома.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, СММ ОБСЕ
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