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Архив - Луганская область

Станично-Луганский район накрыли обстрелы. Развода сил и средств не будет?

08.12.2017 08:02
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Станично-Луганский район накрыли обстрелы. Развода сил и средств не будет?

Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганщины) сообщила о новых обстрелах.

"С 20:10 ч. до 20:45 ч. 07.12.2017 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская". С 20:32 ч. до 20:50 ч. 07.12.2017 г.. из АГС проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе с. Валуйское. Информации о потерях и разрушений не поступало", - отмечается в сообщении.

Отметим, что у Станицы Луганской 10 декабря собирались произвести развод сил и средств противоборствующих сторон. Условием была неделя тишины в этом районе. Но тишины нет…



Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ, обстрелы
 
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