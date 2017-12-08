Станично-Луганский район накрыли обстрелы. Развода сил и средств не будет?

08.12.2017 08:02

Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганщины) сообщила о новых обстрелах.



"С 20:10 ч. до 20:45 ч. 07.12.2017 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская". С 20:32 ч. до 20:50 ч. 07.12.2017 г.. из АГС проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе с. Валуйское. Информации о потерях и разрушений не поступало", - отмечается в сообщении.



Отметим, что у Станицы Луганской 10 декабря собирались произвести развод сил и средств противоборствующих сторон. Условием была неделя тишины в этом районе. Но тишины нет…