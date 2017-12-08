Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ

08.12.2017 18:40

9-10 декабря в тестовом режиме будет работать КПВВ "Золотое". Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.



"На период ремонтных работ на мостовом переходе возле КПВВ "Станица Луганская" 9-10 декабря для обеспечения права граждан на свободное передвижение, украинской стороной принято решение об открытии с нашей стороны КПВВ "Золотое". Следует отметить, что в рамках ранее достигнутых Трехстороннего контактной группой договоренностей уже трижды украинская сторона предприняли попытки открыть пешеходное и транспортное движение через пункт пропуска "Золотой". Последний раз 20 октября текущего года. Однако, противоположная сторона очередной раз отказалась от взятых на себя обязательств", - отмечается в сообщении.