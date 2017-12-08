В Луганске сначала пытают до смерти, потом открывают мемориальные доски

08.12.2017 08:27

Журналист-переселенец Денис Казанский заявил, что в Луганске история самопровозглашенной "ЛНР" фактически пародирует историю СССР.



Вот, что пишет Денис на своей странице в Фейсбуке:



"Год назад внезапно выяснилось, что бывший "премьер министр ЛНР" Геннадий Цыпкалов оказался врагом молодой республики. За это люди Плотницкого (бывший главарь "ЛНР") посадили его в подвал и запытали до смерти.

Но прошел год и ситуация в Луганске изменилась. Теперь уже оказалось, что сам Плотницкий — предатель, враг народа и узурпатор. Его отстранили, и выяснилась страшная правда. На самом деле Цыпкалов был ни в чем не виноват, и убили его по ошибке!

Теперь Корнет (т.н. "глава МВД") и Пасечни (бывший "глава МГБ", ставший теперь "и.о. главы" псевдореспублики), которые помогали Плотницкому расправляться с Цыпкаловым и другими оппонентами, открыли в память о погибшем мемориальную доску.

Обидно конечно, что замордовали на подвале целого премьер-министра ЛНР, но ничего не поделаешь. Всякое бывает. Человека, конечно, не вернуть, но зато мемориальную доску повесили! В СССР тоже расстреливали, в лагеря отправляли - и ничего. Реабилитировали же всех потом!"





