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В Луганске торгуют удостоверениями "участников боевых действий"

08.12.2017 13:17
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В Луганске торгуют удостоверениями "участников боевых действий"

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты Донбасса решили повысить морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей т.н. 2-го Армейского корпуса ("армия" пророссийской группировки "ЛНР", фактически подчиняющаяся российскому командованию).

С этой целью, а также для привлечения пополнение из местного населения, властью т.н. "ЛНР" организовано формирование комиссий по выдаче "удостоверений участников боевых действий". Эти "документы" предусматривают получение определенных социальный преференций. При этом, по данным ГУР, в настоящее время в Луганске частной компанией уже осуществляется торговля указанными "удостоверениями".



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, оккупанты, ГУР
 
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