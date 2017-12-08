Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево

08.12.2017 16:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево

Оккупационне власти ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) решили облегчить ввоз в "республику" алкоголя и сигарет.

Как сообщают местные информационные агентства, соответствующие решения были приняты сегодня т.н. "депутатами" фейкового "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР".

В частности, отмечается, что "урегулирован порядок получения марок акцизного налога и упрощен ввоз на таможенную территорию ЛНР импортного алкоголя и сигарет". А сделано это для того, поясняют "избранники", чтобы создать "благоприятные условия для развития экономики" псевдореспублики.



Теги: Донбасс, алкоголь, Луганская область, табак, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх