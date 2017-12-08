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В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево
08.12.2017 16:05
Оккупационне власти ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) решили облегчить ввоз в "республику" алкоголя и сигарет.
Как сообщают местные информационные агентства, соответствующие решения были приняты сегодня т.н. "депутатами" фейкового "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР".
В частности, отмечается, что "урегулирован порядок получения марок акцизного налога и упрощен ввоз на таможенную территорию ЛНР импортного алкоголя и сигарет". А сделано это для того, поясняют "избранники", чтобы создать "благоприятные условия для развития экономики" псевдореспублики.
Теги: Донбасс, алкоголь, Луганская область, табак, ЛНР, ОРЛО
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