В разных местах Луганщины нашли два трупа после пожаров

08.12.2017 12:14

Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщил о том, что на судмедэкспертизу отправлены тела жителей региона, которые обнаружены на местах огненных ЧП.



Так, в Новопсковский отдела полиции поступило сообщение от главы Заайдаровского поселкового совета о том, что в доме в пер. Тихий обнаружен труп 60-летнего хозяина. Выездом на место происшествия при осмотре дома полицейские обнаружили обгоревший диван, который находился вблизи печки. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.



А в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что во время тушения пожара дома по ул. Украинский в пгт. Белокуракино обнаружен обгоревший труп 58-летнего хозяина. Осмотром трупа внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.