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Архив - Луганская область

В разных местах Луганщины нашли два трупа после пожаров

08.12.2017 12:14
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В разных местах Луганщины нашли два трупа после пожаров

Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщил о том, что на судмедэкспертизу отправлены тела жителей региона, которые обнаружены на местах огненных ЧП.

Так, в Новопсковский отдела полиции поступило сообщение от главы Заайдаровского поселкового совета о том, что в доме в пер. Тихий обнаружен труп 60-летнего хозяина. Выездом на место происшествия при осмотре дома полицейские обнаружили обгоревший диван, который находился вблизи печки. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

А в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что во время тушения пожара дома по ул. Украинский в пгт. Белокуракино обнаружен обгоревший труп 58-летнего хозяина. Осмотром трупа внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.



Теги: Донбасс, пожар, полиция, смерть, Луганская область
 
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