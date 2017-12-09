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Луганщину стали взрывать в два раза меньше
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (120) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (66 взрывов).
Так, вечером 6 декабря, находясь на северной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали не менее 100 взрывов, оцененных как минометные выстрелы в 4–5 км к юго-востоку.
Ночью 7 декабря, пребывая на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда Миссии слышала 2 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все в 2–3 км к юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Утром 7 декабря со своей позиции в подконтрольном "ЛНР" с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска) члены патруля Миссии слышали 11 взрывов неопределенного происхождения в 15 км к северо-северо-западу.
Находясь в 3 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Боброво (56 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 9 взрывов неопределенного происхождения в 7 км к юго-западу.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы
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