На Луганщине не смолкают минометы

09.12.2017 08:05

За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



В частности, в направлении города Золотое, сел Новоалександровка и Екатериновка Попаснянского района шесть раз применялись 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.



По позициям сил АТО вблизи сел Крымское и Лобачево Новоайдарского района шесть раз открывался огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.

По данным штаба АТО, за прошедшие сутки, 8 декабря зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе.



Напомним, что вследствие вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.