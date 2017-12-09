- В ОРЛО устроили истерику из-за решения украинской стороны открыть КПВВ08:55
- Утро на донбасских КПВВ: перегруз везде08:48
- На Луганщине не смолкают минометы08:05
- В Алчевске на месте пожара нашли мертвую женщину07:54
- Волкер о действиях РФ: Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса07:27
- Луганщину стали взрывать в два раза меньше07:12
- Битва за Донбасс: оккупанты применяют то, что запрещено06:55
- Силы АТО понесли большие потери06:47
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление22:09
- Волкер пояснил, как остановить кошмар на Донбассе21:47
На Луганщине не смолкают минометы
За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.
В частности, в направлении города Золотое, сел Новоалександровка и Екатериновка Попаснянского района шесть раз применялись 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.
По позициям сил АТО вблизи сел Крымское и Лобачево Новоайдарского района шесть раз открывался огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.
По данным штаба АТО, за прошедшие сутки, 8 декабря зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе.
Напомним, что вследствие вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, минометы
- Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области
- В Луганской области за сутки - 12 обстрелов и теракт на "железке"
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток
- Луганская область из-за обстрелов боевиков осталась без света
- На Луганщине ранен военный. Боевики пристрелялись и ждут реакции
- В ОРЛО устроили истерику из-за решения украинской стороны открыть КПВВ08:55
- Утро на донбасских КПВВ: перегруз везде08:48
- Ходаковский: Захотят грохнуть меня - положат еще кучу народа08:30
- Безлер (Бес) дал "показания" по "делу Боинга"08:19
- На Луганщине не смолкают минометы08:05
- В Алчевске на месте пожара нашли мертвую женщину07:54
- Волкер о действиях РФ: Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса07:27
- Зарисовка из Донецка: забег по аптекам07:23
- Луганщину стали взрывать в два раза меньше07:12
- Битва за Донбасс: оккупанты применяют то, что запрещено06:55
- В ОРЛО устроили истерику из-за решения украинской стороны открыть КПВВ08:55
- Утро на донбасских КПВВ: перегруз везде08:48
- Ходаковский: Захотят грохнуть меня - положат еще кучу народа08:30
- Безлер (Бес) дал "показания" по "делу Боинга"08:19
- На Луганщине не смолкают минометы08:05
- В Алчевске на месте пожара нашли мертвую женщину07:54
- США вводят новые санкции против РФ07:41
- Волкер о действиях РФ: Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса07:27
- Зарисовка из Донецка: забег по аптекам07:23
- Луганщину стали взрывать в два раза меньше07:12
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ