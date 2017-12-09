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Архив - Луганская область

На Луганщине поймали рыночного вора

09.12.2017 13:25
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На Луганщине поймали рыночного вора

Оперативники Северодонецкого отдела полиции (подконтрольная часть Луганщины) задержали 39-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи на одном из рынков г. Северодонецк.

Злоумышленники украл электроинструменты и продукты питания из торгового контейнера.

По данному факту проводятся следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 185 УК Украины "Кража", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, Северодонецк, полиция, вор, Луганская область
 
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