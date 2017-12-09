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Архив - Луганская область

На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж

09.12.2017 14:08
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На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж

Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщил о поступлении новых заявлений, связанных с пропавжей людей.

Так, в Рубежанский отдел полиции поступило сообщение от 52-летней местной жительницы о том, что 22 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 23-летний муж.

А в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение 63-летней местной жительницы о том, что 5 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 39-летний сын.

Данные факты зарегистрированы. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавших.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, пропавший без вести
 
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