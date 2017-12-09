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На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж
09.12.2017 14:08
Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщил о поступлении новых заявлений, связанных с пропавжей людей.
Так, в Рубежанский отдел полиции поступило сообщение от 52-летней местной жительницы о том, что 22 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 23-летний муж.
А в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение 63-летней местной жительницы о том, что 5 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 39-летний сын.
Данные факты зарегистрированы. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавших.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, пропавший без вести
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