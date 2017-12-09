Начался ремонт моста у Станицы Луганской

09.12.2017 09:37

Представители пророссийской группировки "ЛНР" и Международного Комитета Красного Креста (МККК) приступили к ремонту деревянного настила, оборудованного ранее на месте разрушенного пролета моста у Станицы Луганской.



Как сообщают СМИ, подконтрольные оккупантам Луганщины, со стороны ОРЛО ремонт производят специалисты "Эксплуатационно-линейного управления автодорог" ("ЭЛУА"). За ними присматривают боевики т.н. "народной милици".



Ранее в Госпогранслужбе Украины заявляли, что временный пункт перехода "Станица Луганская" в районе моста через Северский Донец закроется 9 и 10 декабря в связи с ремонтом настилов на разрушенном пролете моста через реку Северский Донец. После завершения работ (предположительно, уже 11 декабря) пропуск будет осуществляться в ранее установленном порядке.



Отметим, что на Луганщине функционирует единственный пункт пропуска. Он расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту сейчас невозможно.

Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое".