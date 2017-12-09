В зоне АТО поймали расхитителей топлива

09.12.2017 12:49

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщает, что группа сотрудников Донецкой железной дороги почти каждый день похищала с тепловозов по 200-300 литров дизельного топлива. Воров задержали "на горячем".



Луганским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была получена оперативная информация о хищении горюче-смазочных материалов на филиала Донецкой железной дороги. Во время проверки правоохранители установили, что к преступной схемы причастна группа железнодорожников. Под покровом ночи заговорщики сливали с тепловозов по 200-300 литров горючего, похищенное сбывали, а вырученные средства делили между собой. Таким промыслом напарники занимались в течение нескольких лет.



53-летний машинист тепловоза локомотивного депо станции Попасная, 44-летний составитель поездов станции Рубежное и его 39-летний коллега были задержаны в момент совершения преступления совместными действиями оперативников Луганского УДВБ НПУ и Службы безопасности Украины. На пути в грузовой парк "Дачная", что в городе Рубежное, злоумышленники с помощью шлангов и компрессора как раз выкачивали из маневрового тепловоза дизельное топливо.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рубежанского отдела луганской милиции. Шесть 30-литровых канистр и оборудование у мужчин изъяли, как вещественные доказательства.



В настоящее время злоумышленникам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 (Покушение), ч.2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем действия задержанных будут переквалифицированы на ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкции обеих статей предусматривают наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.