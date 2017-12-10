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Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз
За прошедшие сутки, 9 декабря, объединены российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.
В частности, в направлении города Попасная, сел Новоалександровка и Троицкое семь раз применялись 120-мм, 82-мм минометы, автоматические гранатометы, зенитные установки, БМП и крупнокалиберные пулеметы.
По позициям ВСУ вблизи сел Крымское Новоайдарского района три раза открывался огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.
Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.
Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы
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