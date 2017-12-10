Мужчина пострадал в огне в ОРЛО

10.12.2017 10:42

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) был ликвидирован один пожар.



В пос. Ясеновский (г. Ровеньки), в жилом доме по ул. Мира, в результате неосторожного обращения с огнем при курении владельца, пожаром уничтожены диван, обшивка стены и перекрытие на пл. 15 кв. м.



На месте пожара пострадал мужчина 1965 г.р.

Напомним, что в Бахмутском районе Донетчины вчера во время ликвидации пожара обнаружены трупы двух мужчин. В этом же районе вчера страшно обгорел ребенок, который позже умер в больнице.