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Мужчина пострадал в огне в ОРЛО
10.12.2017 10:42
В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) был ликвидирован один пожар.
В пос. Ясеновский (г. Ровеньки), в жилом доме по ул. Мира, в результате неосторожного обращения с огнем при курении владельца, пожаром уничтожены диван, обшивка стены и перекрытие на пл. 15 кв. м.
На месте пожара пострадал мужчина 1965 г.р.
Напомним, что в Бахмутском районе Донетчины вчера во время ликвидации пожара обнаружены трупы двух мужчин. В этом же районе вчера страшно обгорел ребенок, который позже умер в больнице.
Теги: Донбасс, пожар, пострадавший, ОРЛО
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