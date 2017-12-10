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Обстрелы, провокации, ремонт: репортаж с КПВВ "Золотое" и "Станица Луганская"
Военное телевидение Украины опубликовало видеосюжет о двух контрольных пунктах въезда-выезда в Луганской области. Оба на данный момент не работают.
В сюжете отмечается, что в период с 9 по 10 декабря КПВВ "Станица Луганская" закрыли в связи с проведением ремонтных работ. Учитывая насущные потребности жителей региона, украинская сторона СЦКК предложила осуществлять пропуск лиц через КПВВ "Золотое", который оккупанты уже давно не дают открыть. В отчет главари ОРЛО в очередной раз заблокировали указанную инициативу, препятствуя даже временному открытию подготовленного КПВВ "Золотое".
В сюжете отмечается, что "Золотое" оснащен всем необходимым и может принимать тысячи граждан и авто ежесуточно. Но боевикам до этого нет дела.
Также отмечается, что противник практически каждый день ведет обстрелы украинских позиций в районе КПВВ "Станица Луганская". И снайперский огонь досаждает, и периодические вылазки вражеских ДРГ. Вчера и сегодня, правда, в связи с ремонтом моста на подконтрольной боевикам территории, было чуть тише.
Напомним, что с 9 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществлял пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, котоырй находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. В связи с этим пассажиропоток резко упал.
В ОРЛО вчера устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое". Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности срыва открытия КПВВ "Золотое".
Сегодня появились сообщения, что ремонт деревянного настила, оборудованного ранее на месте разрушенного пролета моста у Станицы Луганской, завершен. Так что завтра КПВВ "Станица Луганская", приостановивший работу с 9 декабря, будет открыт.
Теги: Донбасс, Луганская область, военные, пункт пропуска, обстрелы, КПВВ
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