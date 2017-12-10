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Архив - Луганская область

Сводка обстрелов Луганщины: данные СММ ОБСЕ

10.12.2017 09:52
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Сводка обстрелов Луганщины: данные СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 декабря), в Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня. При этом отмечается уменьшение количества взрывов (около 70) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 120 взрывов.

Днем 8 декабря, находясь в центре подконтрольного "ЛНР" Луганск, команда СММ слышала 3 взрыва, оцененные как разрывы артиллерийских снарядов или минометных мин в 10–15 км к северо-западу.

В тот же день, пребывая в подконтрольном "ЛНР" с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 7 взрывов, оцененных как огонь из миномета (120 мм) в 5–6 км к западу, и 8 взрывов, оцененных как огонь из миномета (120 мм) в 5–7 км к северу.

Патрулируя в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" с. Обозное (18 км к северу от Луганска), команда СММ слышала 6 взрывов, оцененных как выстрелы в 10–15 км к северо-северо-западу, и последовавшие разрывы снарядов в 10–15 км к северо-северо-востоку.

Патрулируя в поселке Красный Яр, что в Октябрьском районе подконтрольного "ЛНР" Луганска (6 км к северо-востоку от центра города), наблюдатели слышали 9 взрывов неопределенного происхождения в 10 км к северо-западу.

Ведя наблюдения на южной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 8–12 км к югу, а также примерно 60 очередей и выстрелов из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета в 3–6 км к западо-северо-западу.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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