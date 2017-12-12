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"Мужику оторвало руку, жив или нет, не знаем. До***а скорых, соседи в шоке", - взрыв в оккупированном Луганске переполошил горожан. Известны первые подробности

12.12.2017 12:16
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"Мужику оторвало руку, жив или нет, не знаем. До***а скорых, соседи в шоке", - взрыв в оккупированном Луганске переполошил горожан. Известны первые подробности

Официальное сообщение от террористов по факту взрыва появилось только на следующий день. Взрыв прогремел в восточных кварталах Луганска в пятиэтажном доме 11 декабря. В соцсетях луганчане написали, что у пострадавшего ранее неоднократно извлекались боеприпасы. Однако конкретных мер к человеку, который жил одиноко и при этом держал в страхе весь дом, не предпринималось, передает "Диалог.UA".

По счастливой случайности большого количества жертв в результате взрыва не случилось. Но хозяин квартиры, которому оторвало руку, в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу, взрыв не имел дальнейшего горения.

Также стало известно о том, что неизвестными был "заминирован" ряд отделений так называемого "госбанка" боевиков и один из торговых центров.

Однако в дальнейшем выяснилось, что вызовы оказались ложными.



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, Луганская область, боеприпасы, больница, боевики
 
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