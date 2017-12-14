- Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности12:22
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря09:58
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист21:20
- Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ20:15
Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности
Луганчанина задержали в одном из местных баров "столицы" "ЛНР". Какую именно песню исполнял задержанный, неизвестно, однако именно за данное произведение мужчине "власти" ОРЛО вынесли приговор – 12 лет тюрьмы за "госизмену". Информация об этом имеется в подготовленном с 16 августа по 15 ноября текущего года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает "Диалог.UA".
Решение выносил фейковый "военный суд" террористов 31 октября, перед этим прошли двухнедельные разбирательства, на которые не были допущены даже сепаратистские СМИ. Задержанного обвинили в "государственной измене". Более того, назначенный террористам из "МГБ" "госадвокат" не присутствовал ни на одном из заседаний и даже ни разу не пришел посетить своего подзащитного в СИЗО.
В документе уточняется, что луганчанин был арестован практически сразу после того, как в баре в Луганске исполнил одну из украинских песен. Больше никаких подробностей об этом деле на данный момент неизвестно.
Теги: Донбасс, Луганск, суд, ООН, СИЗО, ЛНР, террористы
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО
- Ландика решили не выпускать
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Коммунист опять жив: после позорного бегства из Луганска Плотницкого террористы "воскресили" злейшего врага свергнутого боевика Виталия Киселева. ВИДЕО
- На вопросы отвечает юрист. Часть 28
- Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи
- Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности12:22
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"11:31
- На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн11:12
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря09:58
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк09:48
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- Расскажите всем! Пять хитростей власти, чтобы оставить вас без субсидии13:01
- В Греции изобрели стол-кровать12:50
- На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец12:39
- Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности12:22
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе11:59
- Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"11:31
- На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн11:12
- "И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"10:49
- В Южной Корее робот принял участие в эстафете олимпийского огня (ВИДЕО)10:30
- Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов10:20
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Что нельзя дарить на Новый 2018 год08:20
- Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья07:50
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!20:43
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?