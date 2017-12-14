Маразм набирает обороты: в оккупированном Луганске мужчина за исполнение украинской песни получил 12 лет тюрьмы - в ООН рассказали подробности

14.12.2017 12:22

Луганчанина задержали в одном из местных баров "столицы" "ЛНР". Какую именно песню исполнял задержанный, неизвестно, однако именно за данное произведение мужчине "власти" ОРЛО вынесли приговор – 12 лет тюрьмы за "госизмену". Информация об этом имеется в подготовленном с 16 августа по 15 ноября текущего года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает "Диалог.UA".

Решение выносил фейковый "военный суд" террористов 31 октября, перед этим прошли двухнедельные разбирательства, на которые не были допущены даже сепаратистские СМИ. Задержанного обвинили в "государственной измене". Более того, назначенный террористам из "МГБ" "госадвокат" не присутствовал ни на одном из заседаний и даже ни разу не пришел посетить своего подзащитного в СИЗО.

В документе уточняется, что луганчанин был арестован практически сразу после того, как в баре в Луганске исполнил одну из украинских песен. Больше никаких подробностей об этом деле на данный момент неизвестно.