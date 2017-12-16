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Часть Луганщины обесточена
По оперативной информации Луганского энергетического объединения по состоянию на 10:00 16 декабря, на подконтрольной территории Луганщины полностью обесточены 2 населенных пункта, а также 2 - частично.
Всего без света находятся 679 абонентов на территории обслуживания Счастьенской РЭС.
Так, в 7:30 произошло обесточивание населенных пунктов Штормовое и Спиваковка - полностью, и Петренково - частично. В целом это 517 абонентов. Военные предоставили энергетикам помощь топливом, ремонтная бригада уже выехала для восстановления электроснабжения.
Причина обесточивания еще неизвестна, но, учитывая погодные условия (дождь), предварительно предполагается влияние именно непогоды.
Кроме того, утром (ориентировочно в 9:12) появились сообщения о полном обесточивании села Лобачево (162 абонента). Сейчас причины выясняются.
Теги: Донбасс, непогода, свет, Луганская область, электроэнергия
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