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Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном
16.12.2017 20:35
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), команда СММ посетила один приграничный район, который не контролируется правительством.
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле г. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго‑востоку от Луганска) на протяжении часа, наблюдатели отметили, что из Украины выехали 15 автомобилей и 1 автобус, а также вышли 19 пешеходов (одиннадцать женщин и восемь мужчин, в возрасте от 20 до 55 лет). Члены патруля Миссии зафиксировали, что за этот же временной промежуток в Украину въехали 14 автомобилей и зашли 12 пешеходов (семь мужчин и пять женщин, в возрасте от 20 до 55 лет).
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, СММ ОБСЕ
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