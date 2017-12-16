Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном

16.12.2017 20:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), команда СММ посетила один приграничный район, который не контролируется правительством.

Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле г. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго‑востоку от Луганска) на протяжении часа, наблюдатели отметили, что из Украины выехали 15 автомобилей и 1 автобус, а также вышли 19 пешеходов (одиннадцать женщин и восемь мужчин, в возрасте от 20 до 55 лет). Члены патруля Миссии зафиксировали, что за этот же временной промежуток в Украину въехали 14 автомобилей и зашли 12 пешеходов (семь мужчин и пять женщин, в возрасте от 20 до 55 лет).



Теги: Донбасс, граница, Луганская область, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх