Луганщине вернули свет

16.12.2017 17:05

Представители Луганского энергетического объединения восстановили электроснабжение обесточенных сегодня населенных пунктов на территории обслуживания Счастьенского РЭС.



Так, электроснабжения Штормового, Спеваковки и Петренково было восстановлено сегодня в 11:30, а Лобачево получило электроэнергию в 12:50.



Как выяснилось, первые три села были обесточены из-за погодных условий (на опору упала ветка, что привело к срабатыванию автоматической защиты). Лобачево же осталось без света в результате боевых действий.



Напомним, что данные населенные пункты были обесточены утром 16 декабря. Всего без света были 679 абонентов. Помощь топливом энергетикам оказали военные.



