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Архив - Луганская область

Луганщину спасли от восьми взрывов

16.12.2017 10:22
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Луганщину спасли от восьми взрывов

За прошедшие сутки, 15 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 44,97 га территории подконтрольной части Луганской области.

Проверки проходили в пгт Станица Луганская, а также в Попаснянском и Новоайдарском районах.

В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 8 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 4 минометные мины, 1 ручная граната и 2 единицы других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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