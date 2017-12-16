Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине

16.12.2017 12:24

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), в Луганской области Миссия зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня, включая 28 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.



Так, утром 14 декабря на южной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 5 взрывов, оцененных как артиллерийский огонь в 6–8 км к юго-востоку.



В тот же день, находясь в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 12 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к западо-северо-западу, 5 взрывов, оцененных как выстрелы в 2–4 км к западу, и 10 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км к западу.



Осуществляя наблюдение в центре подконтрольного "ЛНР" Луганска, команда СММ слышала 3 очереди из стрелкового оружия в 1 км к юго-западу, которые, по её оценке, были произведены в рамках учений с боевой стрельбой, проводившихся в пределах зоны безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.