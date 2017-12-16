Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Осуждены двое боевиков ОРЛО

16.12.2017 21:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Осуждены двое боевиков ОРЛО

На Луганщине правоохранители задокументировали, что двое боевиков, находясь в составе террористической организации "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория), производили корректировку огня артиллерии во время обстрелов позиций сил АТО.

Боевики также обеспечивали взаимодействие группировки с другими бандформированиями и военными подразделениями РФ.

В 2015 году сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали злоумышленников на территории Славяносербского района вблизи расположения одного из подразделений украинской армии. У боевиков правоохранители изъяли огнестрельное автоматическое оружие, граната Ф-1, а также документы, подтверждающие их причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Обоим злоумышленникам Рубежанский городской суд Луганской области назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.

С февраля 2014 следователями Службы безопасности Украины в суды направлены обвинительные акты по 1929 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности. Из них 669 человек признаны виновными и осуждены к различным срокам заключения, отмечает пресс-центр СБУ.



Теги: Донбасс, суд, Луганская область, СБУ, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх