- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
Осуждены двое боевиков ОРЛО
На Луганщине правоохранители задокументировали, что двое боевиков, находясь в составе террористической организации "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория), производили корректировку огня артиллерии во время обстрелов позиций сил АТО.
Боевики также обеспечивали взаимодействие группировки с другими бандформированиями и военными подразделениями РФ.
В 2015 году сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали злоумышленников на территории Славяносербского района вблизи расположения одного из подразделений украинской армии. У боевиков правоохранители изъяли огнестрельное автоматическое оружие, граната Ф-1, а также документы, подтверждающие их причастность к незаконным вооруженным формированиям.
Обоим злоумышленникам Рубежанский городской суд Луганской области назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.
С февраля 2014 следователями Службы безопасности Украины в суды направлены обвинительные акты по 1929 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности. Из них 669 человек признаны виновными и осуждены к различным срокам заключения, отмечает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, суд, Луганская область, СБУ, боевики
- Неожиданный вердикт: луганский судья посадил донецкого коллегу
- Бойовик "казачего" угруповання сяде на 9 років
- Редактора антиукраинской группы в соцсети приговорили к 5 годам лишения свободы
- В Донецкой области осудили продавца прослушивающих устройств
- В Луганской области украинские силовики устроили облаву на сепаратистов и их пособников
- У донецкого предпринимателя изъяли шпионскую спецтехнику
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома