Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми

16.12.2017 15:24

Представникам БФ "Прав на захист" почали надходити скарги від осіб з ІІ групою інвалідності та осіб похилого віку, які перетинали лінію зіткнення через КПВВ "Станиця Луганська".



Ось, що повідомляє БФ "Прав на захист" на своєму сайті:



Наприкінці 2016 року до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі – Тимчасовий порядок) були внесені, здавалося б, позитивні зміни: в ньому з’явився вкрай необхідний перелік категорій осіб, які мають право на позачерговий перетин лінії зіткнення. Адже до прийняття змін до цього документу співробітники прикордонної служби були вимушені суб’єктивно вирішувати, кого пропускати позачергово, а кого – ні, та чи робити це взагалі. Після багатьох випадків погіршання самопочуття на КПВВ та безлічі скарг від людей, для яких перетин КПВВ через стан їхнього здоров’я перетворювався на жахіття, громадяни та правозахисники нарешті отримали від силових відомств крок назустріч особливо вразливим категоріям осіб, які перетинають КПВВ.



Беззаперечно, є такі категорії осіб, яким значно важче перетинати КПВВ або вистоювати декілька годинні черги. Саме тому у Тимчасовому порядку з’явився пункт 3.4, в якому вказані ті категорії осіб, які можуть перетинати КПВВ позачергово

Так, відповідно до вищезазначених змін у Тимчасовий порядок, які залишаються незмінними і дотепер, право на позачерговий перетин лінії зіткнення мають:



особи з особливими потребами (за наявності документів, що підтверджують інвалідність І та ІІ групи);

особи похилого віку (понад 70 років);

жінки з явними ознаками вагітності;

батьки (опікуни, за наявності підтверджуючих документів) з малолітніми дітьми до 3 років;

інші особи – у разі виникнення потреб гуманітарного характеру (важка хвороба, слідування на похорон, перевезення померлих тощо, за наявності підтверджуючих документів) та транспортні засоби, на яких вони пересуваються.

З появою таких змін у Порядку монітори БФ "Право на захист" почали відслідковувати їхню практичну реалізацію на всіх діючих КПВВ. Одночасно із здійсненням моніторингу співробітники фонду розповсюджували інформацію про так звану пільгову чергу, як серед осіб, що перетинають лінію зіткнення, так і серед співробітників відомств, які несуть службу на КПВВ. Адже інформація про можливість перетнути КПВВ позачергово була відсутньою в усіх пунктах в’їзду-виїзду. Але із часом практика дозволу перетинати КПВВ позачергово тим особам, які належать до т.з. пільгових категорій, була запроваджена на всіх КПВВ. До того ж, здавалося, вона стала нормою: як для людей у черзі, так і для співробітників ДПСУ.



За спостереженнями моніторів БФ "Прав на захист" на різних КПВВ пропуск осіб т.з. пільгових категорій був організований по-різному, проте монітори не фіксували випадків відмови співробітниками ДПСУ пропустити "пільговиків" поза чергою у разі , коли ті самостійно до них зверталися та мали документальне підтвердження належності до перелічених у Тимчасовому порядку категорій.



Втім, нещодавно на гарячу лінію БФ "Право на захист" почали надходити скарги від осіб з ІІ групою інвалідності та осіб похилого віку, які перетинали лінію зіткнення через КПВВ "Станиця Луганська". За їхніми словами, незважаючи на належність до категорій, яким передбачена можливість перетинати лінію зіткнення позачергово, співробітники прикордонної служби не дозволяють їм оминати черги на КПВВ та більш швидко долати цей етап їхніх і без того нелегких подорожей. Такі свої дії співробітники ДПСУ на КПВВ "Станиця Луганська" пояснюють подорожуючим, посилаючись на певний "наказ", згідно з яким лише особи з І групою інвалідності мають право на позачерговий перетин через КПВВ.



Ось одне із таких численних звернень на інформаційну лінію фонду. Жінка зателефонувала до БФ "Право на захист" вже після того, як перетнула межі зазначеного КПВВ, де вона була змушена провести у черзі понад 5 годин. За словами жінки, вона зверталася до прикордонників на КПВВ "Станиця Луганська" із проханням перетнути лінію зіткнення позачергово, оскільки є інвалідом другої групи і хворою на діабет (інсулінозалежна). Проте представники ДПСУ відмовилися задовольнити її прохання, не зважаючи на те, що жінка мала із собою усі належні документи, своє рішення пояснювати особі не стали та пропускали позачергово лише осіб із інвалідністю І групи. Власне, цей дзвінок був спровокований побоюванням жінки за своє здоров’я під час наступного перетину через КПВВ, оскільки є ризик, що ситуація може повторитися. Адже для інсулінозалежної людини таке тривале очікування без належного медикаментозного забезпечення ризикує стати фатальним.



Тема пільгових черг на КПВВ завжди була актуальною. І часто серед людей, які перетинають лінію зіткнення, та у соціальних мережах звучать нарікання на штучність та корупційну природу таких черг. Проте найчастіше це стосується автомобільних черг, в той час, коли у т.з. пішохідних чергах процеси відбуваються більш прозоро і, зазвичай, усі особи в черзі можуть бачити, хто саме претендує на перетин поза чергою.



Монітори БФ "Право на захист" повідомляють, що на КПВВ "Станиця Луганська" присутній фельдшер ДСНС, який приймає рішення про те, чи дійсно стан здоров’я особи не дозволяє їй очікувати у звичайній черзі. Проте медичний модуль, в якому він працює, розташований поблизу "нульового" блокпоста, тож до фельдшера можуть звернутися лише особи, які перетинають лінію зіткнення з боку тимчасово неконтрольованої території. Щодо тих, хто перебуває у черзі на виїзд з контрольованої території, рішення приймають співробітники поліції та прикордонної служби. На жаль, об’єктивність таких рішень можна поставити під сумнів, з огляду на відсутність медичної освіти у співробітників даних служб.



Серед осіб, які зверталися з подібними скаргами на гарячу лінію БФ "Право на захист" були, зокрема, хворі на діабет та особи з обмеженою мобільністю. Зазвичай, вони чули відмову від співробітників відомств через те, що вони не є особами із інвалідністю І групи. З огляду на те, що очікувати перетину людям доводиться годинами, здоров’я та навіть життя цих людей може опинитися під загрозою.



БФ "Право на захист" наголошує на тому, що ДПСУ необхідно посилити контроль за дотриманням прав осіб, які перетинають лінію зіткнення та забезпечити людям, які належать до всіх категорій, зазначених у Тимчасовому порядку, можливість прискореного перетину. Гуманне ставлення до громадян України, які змушені з певних причин долати КПВВ, повага до літнього віку та врахування особливих потреб таких людей мають бути фундаментальними принципами в організації роботи всіх КПВВ, а, особливо , організації роботи КПВВ "Станиця Луганська".