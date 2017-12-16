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СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетили Петровскую насосную станцию в подконтрольном правительству с. Артема на Луганщине. Ее начальник сообщил наблюдателям о том, с 5 декабря станция остается обесточенной.
По его словам, подача воды не может осуществляться в неподконтрольные правительству районы Луганской области, включая северную часть Луганска, с. Приветное (11 км к северу от Луганска), с. Обозное (18 км к северу от Луганска), с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), пос. Металлист (7 км к северо-западу от Луганска) и пос. Стукалова Балка (9 км к северу от Луганска).
При этом он добавил, что в подконтрольные правительству с. Нижнетеплое (26 км к северу от Луганска) и Артема вода поступает из резервуаров, в которых запасы воды примерно наполовину израсходованы.
Наблюдатели отметили, что сама станция не отапливалась, а также что на ней отсутствовало электричество.
Теги: Донбасс, вода, Луганская область, насосная станция, СММ ОБСЕ
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