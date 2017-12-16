Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"

16.12.2017 07:22

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" (единственный, работающий на Луганщине) не справился вчера с огромным пассажиропотоком.



"По состоянию на 17:00 на КПВВ "Станица Луганская", в связи с увеличением пассажиропотока и окончанием времени работы пункта пропуска, было не пропущено более 500 человек, - сообщил заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко. - За время работы КПВВ 15.12.2017 г. было пропущено 8710 человек в обоих направлениях. С целью сохранения жизни и здоровья желающих пересечь линию разграничения, было осуществлено их размещение на ночлег в доме культуры Станицы Луганской и организовано питание и дежурство врачей".



Клименко уверяет, то все "указанные лица в приоритетных порядке будут пропущены через контрольный пункт въезда-выезда в 08:00 16.12.17 с началом работы КПВВ".