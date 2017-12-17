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Горели Луганск и Ровеньки

17.12.2017 08:06
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Горели Луганск и Ровеньки

За прошедшие сутки ликвидировано два пожарa в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).

В Луганске, в пер. Моисеенко, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожено домашние вещи на пл. 12 кв. м в жилом доме.

В г. Ровеньки (пос. Мирный, ул. С. Лазо) в результате короткого замыкания электропроводки, пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 30 кв. м, крыша на пл. 5 кв. м в летней кухне.



Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ОРЛО
 
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