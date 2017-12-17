Последние новости раздела
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"10:39
- В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии09:58
- Названа новая дата, когда закончится война на Донбассе09:10
- "Заставить Украину вести переговоры с этими негодяями", - Тука рассказал, для чего Россия вывела своих наблюдателей из СЦКК08:42
Горели Луганск и Ровеньки
17.12.2017 08:06
За прошедшие сутки ликвидировано два пожарa в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
В Луганске, в пер. Моисеенко, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожено домашние вещи на пл. 12 кв. м в жилом доме.
В г. Ровеньки (пос. Мирный, ул. С. Лазо) в результате короткого замыкания электропроводки, пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 30 кв. м, крыша на пл. 5 кв. м в летней кухне.
Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ОРЛО
Читайте также:
- В результате пожара погиб 42-летний житель Красного Луча
- Луганский кошмар продолжается: загорелась барокамера с младенцем (ФОТО)
- В Луганске пьяный боевик устроил пожар в многоэтажном доме (ВИДЕО)
- В Луганске горел супермаркет. Пять человек попали в больницу (ФОТО)
- В оккупированном Луганске подожгли продуктовые склады боевиков
- В Луганске ликвидировали пожар на комбинате
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО14:49
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР