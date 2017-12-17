Луганщину жестко обстреляли, работали минометы 120-мм и 82-мм

17.12.2017 09:20

За прошедшие сутки, 16 декабря, объединенные российско-террористические бандформирования восемь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



В частности, в направлении сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района четыре раза открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.



По укреплениям ВСУ вблизи сел Трехизбенка и Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО оккупанты совершили более 30 обстрелов. В рядах ВСУ есть потери.