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Архив - Луганская область

На Луганщине пошли в рукопашную

17.12.2017 07:32
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На Луганщине пошли в рукопашную

В г. Рубежное (подконтрольная часть Луганской области) прошел открытый чемпионат ГУ Нацполиции в Луганской области по рукопашному бою, посвященный Дню чествования пенсионеров и ветеранов МВД и Национальной полиции Украины.

Участие в соревнованиях приняли 150 полицейских из Луганской, Ровенской и Донецкой областей.

"Такие соревнования для полицейских - это и занятия, и практика. Они каждый день выходят на службу, каждый день ловят преступников, поэтому они должны обладать навыками рукопашного боя", - отметил главный судья соревнований Михаил Ласюченко.

Спортсменов поздравили глава Луганской области Юрий Гарбуз, начальник ГУНП в Луганской области, генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров и начальник полиции Ровенщины, полковник полиции Валерий Самчук. А на спортивные свершения, своим выступлением, вдохновили спортсменов артисты ансамбля полиции Луганщины "Патруль".

Рукопашный бой входит в систему подготовки полиции Луганщины. Именно поэтому полицейские региона завоевали двенадцать медалей чемпионата (пять из которых - высшего сорта) и заняли первое место в общекомандном зачете. Второе место и четыре медали завоевали спортсмены из Ровенщины, третье - полицейские Донецкой области.

В зачете среди отделов полиции Луганщины победу одержали представители Старобельщины, второе место у полицейских из Лисичанска, третье - у сотрудников Беловодского отдела полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, чемпионат, рукопашный бой
 
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