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Архив - Луганская область

Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской

17.12.2017 15:36
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Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской

Спасатели Луганщины опубликовали небольшое видео, показывающегося ночевку сотен граждан, которые не успели пересечь линию разграничения до закрытия контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Напомним, что Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила, что вечером 16 декабря, как и сутками ранее, резко выросло количество желающих пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская". В итоге, на момент закрытия КПВВ на подконтрольной украинской власти территории осталось более 300 граждан. 

По данным спасателей, было организовано размещение людей в здании районного дома культуры. Граждан обеспечили горячими напитками, была развернута работа полевой кухни с приготовлением пищи, организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.



Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ
 
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