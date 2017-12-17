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Архив - Луганская область

У Попасной зафиксировали 80 взрывов

17.12.2017 07:40
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У Попасной зафиксировали 80 взрывов

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 декабря), в Луганской области стало больше обстрелов и взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом).

Миссия, в частности, зафиксировала примерно 80 взрывов против 28 соответственно.

Так, поздно вечером 14 декабря в подконтрольном правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали те самые 80 взрывов, оцененные как артиллерийский огонь, и 17 выстрелов из пушки БМП-2 на расстоянии 5–10 км в секторе от юго-востока до юго-запада.



Теги: Донбасс, взрывы, Попасная, СММ ОБСЕ
 
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