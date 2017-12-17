У Попасной зафиксировали 80 взрывов

17.12.2017 07:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 декабря), в Луганской области стало больше обстрелов и взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом).



Миссия, в частности, зафиксировала примерно 80 взрывов против 28 соответственно.



Так, поздно вечером 14 декабря в подконтрольном правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали те самые 80 взрывов, оцененные как артиллерийский огонь, и 17 выстрелов из пушки БМП-2 на расстоянии 5–10 км в секторе от юго-востока до юго-запада.