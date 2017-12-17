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Архив - Луганская область

В ОРЛО заметили массу танков, гаубиц и военных грузовиков

17.12.2017 11:26
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В ОРЛО заметили массу танков, гаубиц и военных грузовиков

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 декабря), в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) выявлено огромное количество вооружения, которое должно быть отведено.

В неподконтрольных правительству районах команда СММ видела следующие нарушения линий отвода, выявленных на основе данных воздушного наблюдения:

11 декабря — 7 самоходных гаубиц (неустановленного типа) в пос. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска), 16 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) и 22 танка (неустановленного типа), а также 80 бронированных машин военного типа и 71 грузовик военного типа у пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска),

14 декабря — танк в с. Гаевое (14 км к западу от Луганска).

Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения "ЛНР" и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 7 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм).



Теги: Донбасс, ЛНР, военная техника, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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