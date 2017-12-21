В «ЛНР» избрали «председателя парламента»

21.12.2017 14:39

В «ЛНР» сегодня, 21 декабря, избрали «председателя парламента республики». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ, dnews.dn.ua.

«Кандидатуру Дениса Мирошниченко на голосование внес депутат Дмитрий Сидоров. За избрание Мирошниченко проголосовали 32 из 33 присутствующих на заседании депутатов, сам он при голосовании воздержался», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что «сегодня парламентарии освободили от должности председателя народного совета Владимира Дегтяренко по его собственному желанию».

В «республике» отмечают, что Денис Мирошниченко родился 8 декабря 1987 года в Луганске. Закончил Луганскую академию культуры и искусств имени Матусовского.