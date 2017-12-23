Луганщина: пришли хорошие новости о перемирии

23.12.2017 07:48

В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие соблюдается.



В "оборонном ведомстве" пророссийской группировки "ЛНР" заявили, что в преддверии "новогоднего перемирия" (наступило с 00:00 23 декабря) оно "довело до всех военнослужащих приказ о соблюдении режима прекращения огня".



"С начала суток 23 декабря обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано не было, киевские силовики пока соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в "минобороны" псевдореспублики.



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