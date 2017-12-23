На Луганщине резко выросло количество взрывов

23.12.2017 09:44

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Речь, в частности, о 280 взрывах, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 40 взрывов.



Так, вечером 20 декабря, находясь в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), СММ зафиксировала ориентировочно 30 взрывов неопределенного происхождения в 15-17 км к западо‑юго‑западу и западу, а также примерно 30 взрывов неопределенного происхождения в 13-17 км к северо-северо-востоку.



Днем 21 декабря, осуществляя патрулирование на северной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Сабовка (13 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали примерно 60 взрывов неопределенного происхождения в 5-10 км к юго‑юго‑западу.